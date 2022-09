Inter, Marotta: "Inzaghi ha la fiducia del club, serve più attenzione da parte di tutti"

INTER

L'ad nerazzurro il giorno dopo la sconfitta contro il Bayern nell'esordio in Champions: "Questa maglia va onorata nel migliore dei modi"

© Getty Images "Inzaghi ha ancora la fiducia del club? Ma ci mancherebbe, sta facendo un ottimo lavoro, sa gestire benissimo la squadra. Noi siamo l'Inter, vogliamo maggiore accortezza e motivazione da parte di tutti: dirigenti, staff e giocatori. Questa maglia va onorata nel migliore dei modi". Più solida che mai la posizione del tecnico nerazzurro: lo conferma l'ad Beppe Marotta all'indomani della sconfitta nell'esordio in Champions League a San Siro contro il Bayern Monaco, il terzo ko in dodici giorni. "L'Inter ha un blasone importante, deve essere sempre competitiva al di là di chi va in campo". L'obiettivo rimane la seconda stella? "L'Inter, quando partecipa a una competizione, ha l'obbligo di correre per il massimo - ha detto in un'intervista a Sky Sport - La seconda stella sarebbe un sogno che secondo me può essere realizzabile, dobbiamo crederci fino in fondo".

"In questo momento c'è sano realismo, ogni sconfitta porta con sé un'analisi più attenta delle problematiche - ha proseguito Marotta - Il confronto fa parte dell'essere dirigente, il nostro staff è molto unito. Da un confronto nasce sempre qualcosa di positivo per il futuro". E ancora: "Ci sono avversari forti ma questo non ci deve spaventare. La rosa è di professionisti, non ci sta girando bene ma bisogna avere fiducia. Ieri abbiamo perso contro una squadra più forte, ma dobbiamo andare alla ricerca di eventuali difetti".

Vedi anche Champions League Champions League, Inter-Bayern Monaco 0-2: decidono Sané e un autogol di D'Ambrosio

"Il turnover di ieri? Segnali di coraggio, l'allentatore è il gestore di un gruppo che in questo momento ha uno stress per i tanti impegni che deve affrontare da qui al 13 novembre. Inzaghi ha a disposizione una rosa di qualità, da utilizzare nel migliore dei modi in base ad avversari e indicazioni che l'allenamento ti dà. Credo che lui lo stia facendo nel migliore dei modi, anche se le ultime due partite sono coincise con due sconfitte".

"Quanto manca Lukaku all'Inter? Il calcio è un gioco collettivo, si gioca in undici. Non bisogna poggiare le proprie aspettative su un solo giocatore, anche se parliamo di Lukaku. Coloro che lo sostituiscono devono essere all'altezza di ciò che rappresenta l'Inter".