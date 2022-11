Inter: Lukaku, via libera per il Qatar dopo la risonanza

INTER

L'attaccante è partito con il Belgio per il ritiro in Kuwait: le sue condizioni sono in miglioramento

© Getty Images Via libera per Romelu Lukaku ai Mondiali in Qatar. La risonanza magnetica cui l'attaccante dell'Inter, reduce da un risentimento alla cicatrice del bicipite femorale sinistro che lo ha costretto al nuovo stop, è stato sottoposto nella tarda serata di lunedì hanno evidenziato un miglioramento delle sue condizioni. Ecco allora che Big Rom, inserito tra i convocati dal ct del Belgio Martinez, è partito con il resto del gruppo per il ritiro in Kuwait. Un ulteriore accertamento dovrebbe essere effettuato a 48 ore dal via della rassegna iridata, in programma domenica 20, dopo i primi allenamenti sul campo. Di sicuro Lukaku salterà l'amichevole di venerdì contro l'Egitto e l'esordio al Mondiali del Belgio, fissato per mercoledì 23 contro il Canada. C'è fiducia all'interno dello staff medico dei Diavoli Rossi che il giocatore possa essere utilizzato nel corso della manifestazione.

Dopo l'infortunio del 28 agosto e la lunga assenza, Lukaku è tornato in campo nel finale della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen a San Siro e in campionato contro la Sampdoria per una manciata di minuti, poi il nuovo stop e il ritorno in patria in accordo con l'Inter per mettersi a disposizione dello staff medico del Belgio. In Qatar le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Il ct Martinez spera di poter contare su di lui almeno per gli eventuali ottavi di finale.