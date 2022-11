Serie A, tutti i convocati ai Mondiali: Juve la più rappresentata, poi Milan e Inter

In attesa che vengano diramate le ultime convocazioni ufficiali, va delineandosi l'elenco dei calciatori di Serie A che prenderanno parte ai Mondiali di Qatar 2022. Al momento sono 67, dopo che il polacco Dragowski ha dovuto rinunciare al sogno in extremis a seguito del bruttissimo infortunio alla caviglia nel corso di Verona-Spezia. La squadra più rappresentata sarà la Juventus, con 11 giocatori, seguita da Milan e Inter, con 7 a testa. Tre le squadre che non avranno sicuramente alcun rappresentante: Empoli, Monza e Lecce.