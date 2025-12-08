Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
verso inter-liverpool

Inter-Liverpool, parla Thuram: "Non so se siamo più forti, ma abbiamo fiducia. Salah? Uno dei migliori"

Marcus Thuram verso la Champions: "Non so se siamo più forti del Liverpool, sarà dura. Salah top al mondo"

di Stefano Fiore
08 Dic 2025 - 15:04

Per l'Inter, alla vigilia del big match di Champions League contro il Liverpool, assieme a Cristian Chivu ha parlato Marcus Thuram. Il francese predica calma e rispetto per l'avversario, allontanando l'etichetta di favoriti nonostante il momento difficile degli inglesi. Thuram non si fida delle voci sulla crisi dei Reds e mantiene alta la guardia, sottolineando il valore della rosa avversaria: "Non so se possiamo pensare di essere più forti del Liverpool, abbiamo fiducia, proveremo a fare una grande partita come facciamo sempre. Giochiamo contro una squadra con tanta esperienza, il Liverpool ha tanti campioni, sarà una partita dura, complicata, faremo il meglio. Vedere San Siro pieno sarà bellissimo".

Il focus su Salah e la confessione: "Non li ho guardati"

 Interrogato sulla stella avversaria Mohamed Salah (al centro di polemiche interne con il tecnico Slot), Thuram ha risposto con grande onestà, ammettendo di non aver studiato il momento specifico degli inglesi ma riconoscendo la grandezza dell'egiziano: "Non ho guardato le partite del Liverpool quest'anno. Salah è uno dei più forti al mondo ma il Liverpool ha tanti giocatori forti. Vorranno smentire che tutti dicono che è il momento buono per affrontarli".

Il rientro dall'infortunio e il ruolo di leader

 Buone notizie sul fronte fisico. Il numero 9 nerazzurro rassicura i tifosi sul suo stato di forma: "Gli infortuni fanno parte del calcio, sono guarito benissimo grazie allo staff medico, sto ritrovando la forma di prima, mi sento bene. Sono pronto ad aiutare la squadra". Poi, con sincerità: "A oggi non penso di essere tra i primi 5 attaccanti del mondo, lavoro per essere la migliore versione di me stesso".

Infine, un pensiero sul percorso della squadra e sul suo ruolo nello spogliatoio: "Siamo ancora all'inizio di un percorso lungo, c'è tanto da migliorare. Niente vittorie nei big match? Da quando sono qui ne abbiamo vinti tanto, ci è mancato qualcosa ma sappiamo dove migliorare". In questo sarà fondamentale Chivu: "Sappiamo che giocatore è stato, sa cosa viviamo visto che è stato al nostro posto".

Inter-Como, il film del match di San Siro

1 di 32
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

inter liverpool
thuram
parole
vigilia

Ultimi video

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

01:47
DICH CHIVU SU MERITI ULTIMI 5 ANNI/AKANJI PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu esaltata l'Inter "bandiera del calcio italiano. Akanji fuori solo se…"

01:32
DICH CHIVU SU PONTI, NON MURI / THURAM CENTROCAMPISTA PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu: "Costruisco ponti, non muri: se dico a Thuram di fare il centrocampista lui…"

01:50
DICH CHIVU SU BIG MATCH PER CANCELLARE PSG PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

"Che bella domanda!": Chivu trova il modo di cancellare la finale di Champions

01:00
DICH THURAM 2 SU CHIVU/TITOLARE PRE LIVERPOOL 08/12 ok

Thuram: "L'empatia con Chivu nasce da questa cosa…"

00:27
DICH THURAM SU MIGLIORI 5 ATTACCANTI AL MONDO 08/12 SRV

Thuram: "Io tra i primi 5 attaccanti al mondo?" La risposta di Thuram 'gela' tutti

01:13
DICH THURAM 1 SU BIG MATCH/MOMENTO REDS PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Thuram: "Non è vero che non vinciamo big match. Crisi Liverpool? Peggio per noi"

01:09
MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

01:35
Inter, ora il Liverpool

Inter, ora il Liverpool

00:42
Sarri: "Creato tanto"

Sarri: "Creato tanto"

01:37
La Roma è svanita

La Roma è svanita

01:50
Stasera Torino-Milan

Stasera Torino-Milan

02:12
Spalletti: "Rimandati"

Spalletti: "Rimandati"

02:13
Napoli oltre l'emergenza

Napoli oltre l'emergenza

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

I più visti di Inter

Sommer tra futuro e spettacolo: "Bella intesa con la Hunziker"

La ThuLa è una sentenza, Luis Henrique conquista San Siro

Chivu dà una lezione pesante a Fabregas, nerazzurri perfetti e devastanti

Inter perfetta, Chivu cala il poker su Fabregas e conquista il primo posto

Chivu: "Gara di qualità ma si poteva fare anche meglio, abbiamo avuto frenesia"

Lautaro-Boninsegna, incontro tra leggende a San Siro: il Toro fa 30 col Como e punta altri record

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:15
De Napoli: "Squadra di Conte in grande forma, lavora come vuole tecnico"
14:29
Napoli, Elmas: "Contro Juve vittoria di personalità, ora pensiamo al Benfica"
13:44
Roma: Gasperini recupera Wesley per il Celtic, vicino il rientro di Dovbyk
13:28
Brasile: i tifosi del Gremio comprano i biglietti degli avversari per vederli retrocedere!
Tjaon Buchanan
12:10
Inter, guarda che Buchanan: col Villarreal ha i numeri di Vinicius