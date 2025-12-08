Inter-Liverpool, parla Thuram: "Non so se siamo più forti, ma abbiamo fiducia. Salah? Uno dei migliori"

Inter-Como, il film del match di San Siro
Per l'Inter, alla vigilia del big match di Champions League contro il Liverpool, assieme a Cristian Chivu ha parlato Marcus Thuram. Il francese predica calma e rispetto per l'avversario, allontanando l'etichetta di favoriti nonostante il momento difficile degli inglesi. Thuram non si fida delle voci sulla crisi dei Reds e mantiene alta la guardia, sottolineando il valore della rosa avversaria: "Non so se possiamo pensare di essere più forti del Liverpool, abbiamo fiducia, proveremo a fare una grande partita come facciamo sempre. Giochiamo contro una squadra con tanta esperienza, il Liverpool ha tanti campioni, sarà una partita dura, complicata, faremo il meglio. Vedere San Siro pieno sarà bellissimo".
Interrogato sulla stella avversaria Mohamed Salah (al centro di polemiche interne con il tecnico Slot), Thuram ha risposto con grande onestà, ammettendo di non aver studiato il momento specifico degli inglesi ma riconoscendo la grandezza dell'egiziano: "Non ho guardato le partite del Liverpool quest'anno. Salah è uno dei più forti al mondo ma il Liverpool ha tanti giocatori forti. Vorranno smentire che tutti dicono che è il momento buono per affrontarli".
Buone notizie sul fronte fisico. Il numero 9 nerazzurro rassicura i tifosi sul suo stato di forma: "Gli infortuni fanno parte del calcio, sono guarito benissimo grazie allo staff medico, sto ritrovando la forma di prima, mi sento bene. Sono pronto ad aiutare la squadra". Poi, con sincerità: "A oggi non penso di essere tra i primi 5 attaccanti del mondo, lavoro per essere la migliore versione di me stesso".
Infine, un pensiero sul percorso della squadra e sul suo ruolo nello spogliatoio: "Siamo ancora all'inizio di un percorso lungo, c'è tanto da migliorare. Niente vittorie nei big match? Da quando sono qui ne abbiamo vinti tanto, ci è mancato qualcosa ma sappiamo dove migliorare". In questo sarà fondamentale Chivu: "Sappiamo che giocatore è stato, sa cosa viviamo visto che è stato al nostro posto".
