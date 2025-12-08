Inter-Liverpool, parla Thuram: "Non so se siamo più forti, ma abbiamo fiducia. Salah? Uno dei migliori"

Per l'Inter, alla vigilia del big match di Champions League contro il Liverpool, assieme a Cristian Chivu ha parlato Marcus Thuram. Il francese predica calma e rispetto per l'avversario, allontanando l'etichetta di favoriti nonostante il momento difficile degli inglesi. Thuram non si fida delle voci sulla crisi dei Reds e mantiene alta la guardia, sottolineando il valore della rosa avversaria: "Non so se possiamo pensare di essere più forti del Liverpool, abbiamo fiducia, proveremo a fare una grande partita come facciamo sempre. Giochiamo contro una squadra con tanta esperienza, il Liverpool ha tanti campioni, sarà una partita dura, complicata, faremo il meglio. Vedere San Siro pieno sarà bellissimo".