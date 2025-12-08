Inter, guarda che Buchanan: col Villarreal ha i numeri di Vinicius

L'Inter osserva interessata. Dopo averlo acquistato nel gennaio 2024 (7mln + 3 di bonus) e averlo supportato durante il grave infortunio alla tibia, il club lo ha ceduto a titolo definitivo in estate – sostituendolo con Zalewski – incassando 9 milioni di euro più 1 di bonus. Il vero affare, però, potrebbe essere futuro: nell'accordo, i nerazzurri si sono garantiti il 20% sulla futura rivendita.