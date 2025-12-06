Chivu: "Gara di qualità ma si poteva fare anche meglio, abbiamo avuto frenesia"

"Si poteva fare meglio, si poteva fare molto meglio. Nel primo tempo abbiamo avuto frenesia, abbiamo speso tanta energia per prenderli alti. È stata una partita di qualità e ci prendiamo tre punti importanti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Como. "Volevo palleggiare di più ma abbiamo avuto sempre fretta nell'andare in verticale. Abbiamo speso un sacco nel primo tempo, i primi 20 minuti sono stati veramente importanti - ha aggiunto -. Poi abbiamo avuto bisogno di rifiatare, potevamo gestirla meglio. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo accettato il loro palleggio, il dominio nella palla per poi colpire in contropiede. Mi godo un gruppo fantastico. Cerco di dare il massimo con passione ed entusiasmo e cerco di trasmetterlo ai ragazzi, che sanno molto bene cosa significa essere interisti".