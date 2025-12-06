Logo SportMediaset

INTER

Chivu: "Gara di qualità ma si poteva fare anche meglio, abbiamo avuto frenesia"

L'allenatore nerazzurro ha parlato dopo la netta vittoria contro il Como a San Siro

06 Dic 2025 - 21:01
© Getty Images

© Getty Images

"Si poteva fare meglio, si poteva fare molto meglio. Nel primo tempo abbiamo avuto frenesia, abbiamo speso tanta energia per prenderli alti. È stata una partita di qualità e ci prendiamo tre punti importanti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Como. "Volevo palleggiare di più ma abbiamo avuto sempre fretta nell'andare in verticale. Abbiamo speso un sacco nel primo tempo, i primi 20 minuti sono stati veramente importanti - ha aggiunto -. Poi abbiamo avuto bisogno di rifiatare, potevamo gestirla meglio. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo accettato il loro palleggio, il dominio nella palla per poi colpire in contropiede. Mi godo un gruppo fantastico. Cerco di dare il massimo con passione ed entusiasmo e cerco di trasmetterlo ai ragazzi, che sanno molto bene cosa significa essere interisti".

"Se pensavo al confronto con Fabregas? Io non ho tempo nemmeno di pensare. Avevo l'obbligo di mettere la squadra nelle condizioni migliori. Sono felice per l'atteggiamento dei ragazzi. Io sono interessato solo all'Inter, mantenendo ordine e disciplina per raggiungere gli obiettivi. Ho passione e amore per il mio mestiere. Di Luis Henrique e Diouf ho sempre parlato di quello che stavano facendo. Ma direi che si sono integrati bene anche grazie ai compagni e lo staff. Secondo me si può parlare anche meno di loro", ha concluso l'allenatore nerazzurro. 

chivu
inter
como

