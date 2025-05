Inter, le condizioni di Lautaro verso il Barcellona tra realismo e speranza

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i flessori della coscia di Lautaro continuano a migliorare e, se il quadro clinico si evolvesse favorevolmente anche oggi e domani, a quel punto lunedì l'attaccante sosterrebbe un provino per strappare almeno una convocazione. Il Toro sarebbe importante a prescindere in panchina, arma per caricare i compagni in campo ma pure uno spauracchio per il Barça se dovesse entrare anche solo per 10-15 minuti. Inutile fare previsioni oggi ma è giusto sottolineare come in casa Inter, prima dell'esito degli esami, c'era il timore che la diagnosi fosse ben peggiore e oltretutto Lautaro è uno che non si tira indietro mai.