Inter, è il giorno degli esami per Lautaro Martinez: c'è pessimismo per il Barcellona

Per forza di cose, il tecnico nerazzurro dovrà pensare a un attacco senza il capitano e dovrà scegliere tra Taremi, mercoledì entrato bene in campo, o Arnautovic, visto che Correa è fuori lista Uefa. A meno di tentare una strada che quest'anno dal primo minuto non si è mai vista, ma qualche volta sì nelle stagioni precedenti: un centrocampista d'inserimento come seconda punta, Mkhitaryan o Frattesi per dire, come negli ultimi minuti al Camp Nou.