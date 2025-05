Inter, 30 milioni risparmiati: il TAS respinge l'appello dello Sporting Lisbona sul caso Joao Mario

Lo Sporting, subito dopo il trasferimento di Joao Mario al Benfica, si è rivolto alla Fifa per richiedere il suo risarcimento. La Federazione internazionale però rigettò la richiesta, non attribuendo responsabilità ai nerazzurri per il trasferimento agli storici rivali. Non contenti, i portoghesi dopo il "no" dalla Fifa si sono appellati al Tas: il Tribunale Arbitrale per lo Sport però ha confermato quanto già deliberato. L'Inter così evita la beffa: oltre al danno di aver sborsato 44 milioni per un calciatore che non ha inciso, non sarà costretta a versarne altri 30.