Inter, Lautaro: "Derby, che felicità. La notte non riuscivo a dormire"

20/03/2019

Dal ritiro della Nazionale a Madrid, in vista delle amichevoli con Venezuela e Marocco, Lautaro Martinez è tornato sulla magica notte del derby . "Sono molto contento, ho giocato la mia prima stracittadina con la maglia dell'Inter, ho potuto segnare e vincere - ha spiegato l'attaccante argentino ai microfoni di TNT Sports -. E' una soddisfazione molto bella. Non riuscivo a dormire quel giorno. Oggi mi sento un giocatore più completo".

Lautaro ha anche parlato del ritorno di Messi in Nazionale. "Abbiamo parlato ieri prima di iniziare l'allenamento - ha aggiunto - E' molto contento di questo nuovo corso, è molto importante che lui stia con noi. E' il migliore al mondo e ci può aiutare a crescere".



L'ex Racing lancia una stilettata all'ex ct Sampaoli, che lo aveva inserito nella lista dei 35 pre-convocati per Russia 2018 ma che poi lo ha tagliato. "Mi ha fatto male non essere tra i 23, ma ho dato il mio pieno sostegno ai ragazzi che erano stati chiamati - ha spiegato - Mi ha detto delle cose che mi hanno fatto piacere, poi tutto è finito nel nulla".