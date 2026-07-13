Inter, Marotta: "Da Oaktree 100 milioni per nuove strutture. Sul campo oggi il nostro nemico è la sindrome della vittoria"

Non è certo il 'primo giorno' che i tifosi dell'Inter si attendevano. Questo è chiaro. I nerazzurri ripartono con lo scudetto sul petto, ma da quel 3 maggio che ha sancito la conquista del 21esimo tricolore (senza dimenticare la Coppa Italia del 14 maggio) tante speranze sono state disattese e tante illusioni sono evaporate nel caldo torrido di un mercato che, paradossalmente, ha sinora portato solo freddure. Le promesse di una squadra che, al netto delle uscite dovute a questioni anagrafiche, sarebbe stata puntellata e rinforzata con "giovani di prospettiva e possibilmente italiani" e "calciatori esperti" (concentti sbandierati della dirigenza nerazzurra) sono rimaste tali: per ora solo Sommer è stato sostituito con Provedel, al posto di Acerbi, De Vrij e Darmian non è invece arrivato nessuno, in più l'addio di Dumfries ha aperto una falla a destra che col fallimento della trattativa per Palestra e il mancato tesseramento di Khalaili per la mancata idoneità per problemi fisici diventa di giorno in giorno più ampia. La recompra di Stankovic Jr, lo sbarco del carneade Massolin e il rinnovo di Mhkitaryan, sono le sole operazioni sinora a bilancio di un mercato che suscita di giorno in giorno sempre più perplessità. C'è tempo, è vero. C'è spazio per recuperare, ma le difficoltà sono evidenti: "Cerchiamo di continuare a vincere attraverso un modello sostenibile" ha dichiarato il presidente dell'Inter Beppe Marotta nella conferenza che ha aperto il raduno interista. "Oggi il nostro nemico è la sindrome della vittoria: non dobbiamo sentirci appagati. La nostra proprietà è arrivata in un momento in cui il club era in difficoltà, ci è stata accanto e oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro. Non solo Oaktree ha fatto investimenti nella gestione ordinaria ma ha accolto anche la nostra richiesta di avere nuove strutture. Saranno fatti investimenti per oltre 100 milioni nelle nuove strutture".