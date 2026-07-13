Inter, Chivu: "C'è fame di altri trofei. La rosa è competitiva, valuteremo Pavard e vedo Diouf come esterno"

Stringato sul mercato: "Abbiamo una rosa competitiva, con un'ossatura costruita negli anni e che ha dimostrato di saper conquistare trofei. Il mercato è sempre funzionale alle idee, al futuro di questa squadra, di pari passo con le ambizioni di società e proprietà. Abbiamo perso giocatori (Acerbi, de Vrij, Darmian, Sommer e Dumfries, ndr) che hanno fatto la storia di questo club ma c'è un mix di giovani ed esperienza, faremo di tutto per tenere alto il livello di competitività". A proposito di volti nuovi, c'è Aleksandar Stankovic: "Mi auguro e gli auguro lo stesso percorso di Pio Esposito, quando è andato in Svizzera e in Belgio ha fatto una scelta coraggiosa. È maturato e non vedo l'ora di vederlo in campo". Su Pavard: "Sa perché l'anno scorso abbiamo preso certe decisioni, oggi è di nuovo qui e avremo modo di vederlo lavorare e di prendere una decisione sul futuro".