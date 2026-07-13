inter

Inter, Chivu: "C'è fame di altri trofei. La rosa è competitiva, valuteremo Pavard e vedo Diouf come esterno"

L'allenatore dei Campioni d'Italia presenta la stagione 2026/27: "Non ho più 13 partite in Serie A, non devo dimostrare nulla"

13 Lug 2026 - 15:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Cristian Chivu inaugura il 2026/27 dell'Inter nella classifica conferenza di inizio stagione: "Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni, anzi per le nostre ambizioni servirà mettere anche qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai due trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Come allenatore il mio compito sarà trasmettere entusiasmo e motivazione, non ho più 13 partite in Serie A, sono arrivato a una cinquantina ma comunque ripartirò da zero come faccio ogni inizio stagione. Non devo dimostrare nulla, se non essere me stesso, voglio ripagare la fiducia e vale anche per il futuro".

C'è un rischio appagamento? "Questi giocatori sanno trovare l'umiltà giusta per fare tutto bene, negli allenamenti e in partita. Soprattutto hanno fame di vincere altri trofei perché sanno bene quanta gioia portino". Sulle avversarie per lo scudetto: "Non temiamo nessuno, temiamo noi stessi, sono sereno e non temo niente". Si torna anche sull'eliminazione dalla Champions nella scorsa stagione: "Abbiamo sbagliato le due partite col Bodo ma mi tengo quanto di buono avevamo fatto prima, mi sono preso la responsabilità di fare alcune scelte durante i playoff ma non si può avere tutto. Abbiamo l'obbligo di cercare di essere competitivi su tutti i fronti".

Stringato sul mercato: "Abbiamo una rosa competitiva, con un'ossatura costruita negli anni e che ha dimostrato di saper conquistare trofei. Il mercato è sempre funzionale alle idee, al futuro di questa squadra, di pari passo con le ambizioni di società e proprietà. Abbiamo perso giocatori (Acerbi, de Vrij, Darmian, Sommer e Dumfries, ndr) che hanno fatto la storia di questo club ma c'è un mix di giovani ed esperienza, faremo di tutto per tenere alto il livello di competitività". A proposito di volti nuovi, c'è Aleksandar Stankovic: "Mi auguro e gli auguro lo stesso percorso di Pio Esposito, quando è andato in Svizzera e in Belgio ha fatto una scelta coraggiosa. È maturato e non vedo l'ora di vederlo in campo". Su Pavard: "Sa perché l'anno scorso abbiamo preso certe decisioni, oggi è di nuovo qui e avremo modo di vederlo lavorare e di prendere una decisione sul futuro".

Chivu spiega così se e come cambierà l'Inter: "Vogliamo dare intensità, coraggio e senza lamentarci. Possiamo adattarci alle richieste di una partita e dell'avversario, siamo ambiziosi e flessibili. Vorrei che la squadra migliorasse nel coraggio, nel fare meglio. Trattare tutte le partite con la massima serietà dall'inizio al 95'. Ancora col 3-5-2 o ci saranno novità? Anche l'anno scorso spesso abbiamo cambiato modo di difendere o di costruire, dipenderà da situazioni e partite". Chiusura su Diouf: "Ho questa pazza idea di renderlo quinto (quindi esterno di centrocampo, ndr), mi piace pensarlo lì. Spesso l'anno scorso entrando ha cambiato le partite, dando qualcosa in più e creando caos nell'organizzazione avversaria. Dovrò essere bravo a convincerlo, così come a insegnargli cosa prevede quel ruolo".

Inter, ecco la nuova maglia away: bianca con strisce blu sottili

1 di 4
© Opaleak
© Opaleak
© Opaleak

© Opaleak

© Opaleak

inter
chivu
conferenza
2026/27

Ultimi video

01:32
MCH PRIMI ARRIVI RADUNO JUVE 13/7 MCH

Nuova stagione, vecchi volti: la Juve riparte, test al JMedical

02:37
Trevisani: "Nuovo ct? Pioli ok, ma il mio sogno..."

Trevisani: "Nuovo ct? Pioli ok, ma il mio sogno..."

01:25
DICH MAROTTA 3 SU KHALAILI NIENTE VISITE 13/07 SRV

Colpo di scena Inter, Marotta annuncia: "Khalaili non ha superato le visite"

02:24
DICH MAROTTA 2 SU VINCERE 2 SCUDETTI DI FILA / SINDROME13/07 SRV

Marotta: "Vogliamo due scudetti di fila, ma abbiamo una 'sindrome' da battere"

01:35
DICH MAROTTA 1 SU UNICA SQUADRA ITALIANA 13/07 SRV

Marotta gonfia il petto: "Siamo l'unica squadra italiana che…"

01:12
CLIP BATTISTI INIZIA RITIRO INTER 13/07

Ritiro Inter: "Il primo ad arrivare è sempre lui…"

00:26
CLIP MILAN DISCORSO AMORIM SQUADRA 13/07 SRV

Milan, il discorso di Amorim alla squadra: "Io vi difenderò"

00:12
MCH ARRIVO CARDINALE IN ELICOTTERO 13/7 MCH

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero

01:40
Una nuova nazionale

Una nuova Nazionale: garantisce Maldini

01:48
Primo giorno di scuola

Primo giorno di scuola: la Serie A va in ritiro

01:32
Napoli al Max

Napoli al Max: Allegri è in città

01:39
La fine di un tormentone

Dybala, fine di un tormentone

00:59
Milan, Cardinale show: "imita" Berlusconi

Milan, Cardinale: l'arrivo è uno show

01:56
SRV RADICE 13/7 MURALES MESSI MIAMI SRV

Miami pazza per Messi: la città tifa la sua Argentina e spunta il murales XXL

01:10
MCH ARRIVO DI GREGORIO JMEDICAL 13/7 MCH

C'è anche Di Gregorio al JMedical: ecco l'accoglienza dei tifosi della Juve

01:32
MCH PRIMI ARRIVI RADUNO JUVE 13/7 MCH

Nuova stagione, vecchi volti: la Juve riparte, test al JMedical

I più visti di Inter

Inter, slitta l'annuncio di Khalaili: il Coni chiede ulteriori accertamenti medici

Acerbi: “Voglio giocare ancora, poi alleno”. Il no alla Nazionale, l'Inter e i duelli con Haaland

I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu

Parata da campione: l'ex Inter Toldo sventa un furto di bici in centro a Milano

Acerbi assolto, la moglie Claudia si sfoga: "Ora sciacquatevi la bocca"

Gianluca Rocchi

Nuove accuse per Rocchi: spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:54
Bologna, i convocati di Tedesco per il ritiro di Valles
Emanuel Jesus Bonfim Evaristo detto Manù 
12:14
Morto Manú, ex attaccante di Modena e Carpenedolo: aveva 43 anni
11:45
Milan, Cardinale come Berlusconi: atterra in elicottero a Milanello
10:42
Gasperini: "Totti a centenario Roma? Decide la società"
09:30
Bergomi: "Maldini saprà fare la differenza, è la scelta migliore"