Inter, slitta l'annuncio di Khalaili: il Coni chiede ulteriori accertamenti medici

Esami specifici che saranno svolti da Khalaili tra lunedì e martedì. Fino a quel momento, l'Inter non potrà procedere con il tesseramento del calciatore e rendere quindi ufficiale il trasferimento. Il club nerazzurro segue la situazione da vicino e aspetta gli sviluppi relativi ai controlli di inizio settimana, considerati necessari dal Coni, e solo alla fine delle nuove visite potrà essere presa una decisione definitiva.