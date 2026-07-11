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Inter, slitta l'annuncio di Khalaili: il Coni chiede ulteriori accertamenti medici

L'esterno effettuerà nuovi esami specifici tra lunedì e martedì. Tesseramento per il momento congelato 

11 Lug 2026 - 11:31
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© italyphotopress

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Il tesseramento di Anan Khalaili con l'Inter è momentaneamente congelato. L'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, dove l'esterno israeliano ha svolto le visite di idoneità sportiva nella giornata di venerdì, ha infatti chiesto ulteriori accertamenti medici per il giocatore. 

Esami specifici che saranno svolti da Khalaili tra lunedì e martedì. Fino a quel momento, l'Inter non potrà procedere con il tesseramento del calciatore e rendere quindi ufficiale il trasferimento. Il club nerazzurro segue la situazione da vicino e aspetta gli sviluppi relativi ai controlli di inizio settimana, considerati necessari dal Coni, e solo alla fine delle nuove visite potrà essere presa una decisione definitiva.

L'accordo tra l'Inter e i belgi dell'Union Saint-Gilloise per il classe 2004 era arrivato sulla base di 25 milioni di euro più bonus dopo una trattativa durata qualche settimana. Giovedì il via libero definitivo, con il giocatore partito alla volta di Milano. Per Khalaili, pronto un contratto di 5 anni fino al 2031 con ingaggio da 2,2 milioni di euro a stagione. 

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