Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero

Il proprietario del club rossonero a Milanello per il primo giorno di lavoro della nuova stagione

13 Lug 2026 - 12:27
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Il Milan inaugura ufficialmente la stagione 2026/27 oggi, 13 luglio, con il raduno a Milanello che ha visto Gerry Cardinale fare un ingresso scenografico atterrando direttamente nel centro sportivo a bordo di un elicottero. Il proprietario di RedBird ha voluto rievocare lo stile iconico dell'era Berlusconi per dare il via al nuovo corso guidato da Ruben Amorim, presentandosi al campo di Carnago per sostenere da vicino il tecnico e la rosa, eccezion fatta per gli atleti reduci dagli impegni mondiali. (immagini MilanNews)

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