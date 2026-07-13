MONDIALI 2026

Miami pazza per Messi: la città tifa la sua Argentina e spunta il murales XXL

L'arrivo di Leo ha cambiato la cultura sportiva: prima si parlava solo di basket, ora è esplosa la passione per il calcio

13 Lug 2026 - 12:37
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