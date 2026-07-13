IL RADUNO

I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu

Inizia la preparazione dei nerazzurri ma l'attenzione è tutta per la duplice conferenza del presidente e del tecnico

13 Lug 2026 - 07:32
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Inizia oggi la nuova stagione nerazzurra: l'Inter campione d'Italia si ritrova ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato. La Pinetina riabbraccia dunque Chivu e i suoi giocatori attesi per i primi test fisici. I nerazzurri lavoreranno al centro sportivo di Appiano Gentile fino a mercoledì e poi giovedì è prevista la partenza per la Germania, destinazione Donaueschingen, nel Baden-Württemberg. La prima fase della preparazione si concluderà il 26 luglio, con un'amichevole contro il Karlsruhe. Nella prima fase non ci saranno ovviamente i giocatori che hanno partecipato ai Mondiali: Lautaro, Thuram, Akanji, Sucic, Bonny e Calhanoglu. Questi ultimi tre, avendo concluso in anticipo la loro avventura iridata, dovrebbero poi aggregarsi in tempo per il trasferimento ad Hong Kong.

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Dopo la trasferta in Germania l'Inter volerà infatti in Asia per affrontare il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13.30 ora italiana, le 19.30 locali. Infine il Summer Tour nerazzurro si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia: a Perth l'Inter sfiderà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13.00 (ora italiana, ore 19.00 locali) per poi concludere con il match contro la Juventus sabato 8 agosto alle 13.00 (in Italia, le 19.00 a Perth). Finito il tour mondiale, Chivu e i suoi torneranno in Italia: il 22 agosto il debutto in campionato contro il Monza.

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Ma oggi l'attesa è anche tutta per la doppia conferenza che alle 14.30 vedrà protagonisti alla Pinetina il presidente dell'Inter Beppe Marotta e Cristian Chivu. Dalla situazione che riguarda Khalaili alle altre mosse di mercato, tanti i temi caldi da affrontare.

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