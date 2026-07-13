I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu

Inizia oggi la nuova stagione nerazzurra: l'Inter campione d'Italia si ritrova ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato. La Pinetina riabbraccia dunque Chivu e i suoi giocatori attesi per i primi test fisici. I nerazzurri lavoreranno al centro sportivo di Appiano Gentile fino a mercoledì e poi giovedì è prevista la partenza per la Germania, destinazione Donaueschingen, nel Baden-Württemberg. La prima fase della preparazione si concluderà il 26 luglio, con un'amichevole contro il Karlsruhe. Nella prima fase non ci saranno ovviamente i giocatori che hanno partecipato ai Mondiali: Lautaro, Thuram, Akanji, Sucic, Bonny e Calhanoglu. Questi ultimi tre, avendo concluso in anticipo la loro avventura iridata, dovrebbero poi aggregarsi in tempo per il trasferimento ad Hong Kong.
Dopo la trasferta in Germania l'Inter volerà infatti in Asia per affrontare il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13.30 ora italiana, le 19.30 locali. Infine il Summer Tour nerazzurro si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia: a Perth l'Inter sfiderà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13.00 (ora italiana, ore 19.00 locali) per poi concludere con il match contro la Juventus sabato 8 agosto alle 13.00 (in Italia, le 19.00 a Perth). Finito il tour mondiale, Chivu e i suoi torneranno in Italia: il 22 agosto il debutto in campionato contro il Monza.
Ma oggi l'attesa è anche tutta per la doppia conferenza che alle 14.30 vedrà protagonisti alla Pinetina il presidente dell'Inter Beppe Marotta e Cristian Chivu. Dalla situazione che riguarda Khalaili alle altre mosse di mercato, tanti i temi caldi da affrontare.