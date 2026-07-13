I campioni d'Italia ripartono: l'Inter si raduna ad Appiano, attesa per le parole di Marotta e Chivu

Inizia oggi la nuova stagione nerazzurra: l'Inter campione d'Italia si ritrova ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato. La Pinetina riabbraccia dunque Chivu e i suoi giocatori attesi per i primi test fisici. I nerazzurri lavoreranno al centro sportivo di Appiano Gentile fino a mercoledì e poi giovedì è prevista la partenza per la Germania, destinazione Donaueschingen, nel Baden-Württemberg. La prima fase della preparazione si concluderà il 26 luglio, con un'amichevole contro il Karlsruhe. Nella prima fase non ci saranno ovviamente i giocatori che hanno partecipato ai Mondiali: Lautaro, Thuram, Akanji, Sucic, Bonny e Calhanoglu. Questi ultimi tre, avendo concluso in anticipo la loro avventura iridata, dovrebbero poi aggregarsi in tempo per il trasferimento ad Hong Kong.