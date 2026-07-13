Bergomi: "Maldini saprà fare la differenza, è la scelta migliore"

13 Lug 2026 - 09:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Se Paolo non avesse accettato, io sarei stato tra le possibili soluzioni e per me è motivo di orgoglio. Però Maldini è la scelta migliore, per distacco". Così Beppe Bergomi in una intervista a 'Repubblica' a proposito della nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia. "E' la persona giusta, Paolo ha esperienza, ha già fatto il dirigente ad alto livello. Ha valori importanti, competenza. Stravedo per lui, penso sia il giocatore italiano più forte con il quale ho giocato. Ricoprirà una posizione nuova: saprà fare la differenza - ha aggiunto - Leonardo consigliere? Una mossa intelligente. Il lavoro sarà tanto, puoi avere ogni qualità possibile ma in due si fa tutto meglio". 

Ultimi video

03:12
DICH BALOTELLI su Inter e Ibra DICH

Balotelli su Ibrahimovic: "Zlatan è dirigente di Zlatan"

01:56
SRV RADICE 13/7 MURALES MESSI MIAMI SRV

Miami pazza per Messi: la città tifa la sua Argentina e spunta il murales XXL

00:12
MCH ARRIVO CARDINALE IN ELICOTTERO 13/7 MCH

Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero

01:10
MCH ARRIVO DI GREGORIO JMEDICAL 13/7 MCH

C'è anche Di Gregorio al JMedical: ecco l'accoglienza dei tifosi della Juve

01:32
MCH PRIMI ARRIVI RADUNO JUVE 13/7 MCH

Nuova stagione, vecchi volti: la Juve riparte, test al JMedical

01:33
Mou, il ritorno al Real

Mou, il ritorno al Real

01:47
Lazio, ecco Gattuso

Lazio, ecco Gattuso

01:48
Pulisic, ennesimo stop

Pulisic, ennesimo stop

01:20
Juve, è casting portiere

Juve, è casting portiere

01:49
Leonardo e Maldini

Leonardo e Maldini

01:35
Italia, Maldini è il dt

Italia, Maldini è il dt

01:04
DICH MOURINHO REAL x sito v4

Mourinho e il Real: "Sono qui in missione per migliorare giocatori e staff"

02:29
Balotelli, doppia sfida

Balotelli, doppia sfida

01:37
Juve, allarme Yildiz

Juve, allarme Yildiz

03:44
DICH BALOTELLI su Scudetto e Mondiali DICH

Balotelli: "Inter, Napoli e Roma per lo scudetto. Io in A? Genoa ultima chance"

03:12
DICH BALOTELLI su Inter e Ibra DICH

Balotelli su Ibrahimovic: "Zlatan è dirigente di Zlatan"

I più visti di Calcio

Leonardo e Maldini

Leonardo e Maldini

Gattuso-Lazio è ufficiale

Gattuso-Lazio, ora è ufficiale

DICH ACERBI 5 SU HAALAND 09/07 SRV

Acerbi, la verità su Haaland: "È lui che voleva la mia maglia"

DICH BALOTELLI su Scudetto e Mondiali DICH

Balotelli: "Inter, Napoli e Roma per lo scudetto. Io in A? Genoa ultima chance"

DICH BALOTELLI su Nazionale su Nazionale e giovani DICH

Il record più triste di Balotelli: "Non sono orgoglioso dell'ultimo gol italiano ai Mondiali"

I passi di Malagò

I passi di Malagò

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Emanuel Jesus Bonfim Evaristo detto Manù 
12:14
Morto Manú, ex attaccante di Modena e Carpenedolo: aveva 43 anni
11:45
Milan, Cardinale come Berlusconi: atterra in elicottero a Milanello
10:42
Gasperini: "Totti a centenario Roma? Decide la società"
09:30
Bergomi: "Maldini saprà fare la differenza, è la scelta migliore"
09:14
I calciatori della Juventus iniziano i test al J Medical