Bergomi: "Maldini saprà fare la differenza, è la scelta migliore"

"Se Paolo non avesse accettato, io sarei stato tra le possibili soluzioni e per me è motivo di orgoglio. Però Maldini è la scelta migliore, per distacco". Così Beppe Bergomi in una intervista a 'Repubblica' a proposito della nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia. "E' la persona giusta, Paolo ha esperienza, ha già fatto il dirigente ad alto livello. Ha valori importanti, competenza. Stravedo per lui, penso sia il giocatore italiano più forte con il quale ho giocato. Ricoprirà una posizione nuova: saprà fare la differenza - ha aggiunto - Leonardo consigliere? Una mossa intelligente. Il lavoro sarà tanto, puoi avere ogni qualità possibile ma in due si fa tutto meglio".