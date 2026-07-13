Morto Manú, ex attaccante di Modena e Carpenedolo: aveva 43 anni

Emanuel Jesus Bonfim Evaristo detto Manù © Getty Images
L'ex attaccante portoghese Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, noto nel mondo del calcio come Manú, è deceduto sabato pomeriggio all'età di 43 anni a causa di un incidente stradale avvenuto a Vermões, nei pressi di Lisbona.
Il calciatore, che viaggiava da solo sulla propria vettura, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e ribaltandosi; nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per l'atleta non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per chiarire le cause del sinistro, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli né ulteriori feriti.
Nato a Setubal nel 1982, Manú aveva intrapreso una carriera internazionale che lo aveva portato a calcare diversi palcoscenici europei, inclusi quelli italiani con le maglie di Modena e Carpenedolo tra il 2004 e il 2005. Cresciuto calcisticamente nel Benfica, l'attaccante ha vissuto le sue stagioni più significative tra il Portogallo e la Polonia, dove con la maglia del Legia Varsavia ha sollevato due Coppe nazionali, chiudendo il proprio percorso professionistico nel 2019 dopo esperienze in Cina e a Cipro.