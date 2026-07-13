Morto Manú, ex attaccante di Modena e Carpenedolo: aveva 43 anni

Nato a Setubal nel 1982, Manú aveva intrapreso una carriera internazionale che lo aveva portato a calcare diversi palcoscenici europei, inclusi quelli italiani con le maglie di Modena e Carpenedolo tra il 2004 e il 2005. Cresciuto calcisticamente nel Benfica, l'attaccante ha vissuto le sue stagioni più significative tra il Portogallo e la Polonia, dove con la maglia del Legia Varsavia ha sollevato due Coppe nazionali, chiudendo il proprio percorso professionistico nel 2019 dopo esperienze in Cina e a Cipro.