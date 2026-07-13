Bologna, i convocati di Tedesco per il ritiro di Valles

13 Lug 2026 - 13:54
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La ripresa degli allenamenti del Bologna è prevista per oggi al centro tecnico. Alle 14 il gruppo si trasferirà a Valles (BZ) dove rimarrà in ritiro fino a sabato 25. Domani la squadra svolgerà il suo primo giorno di lavoro al campo di Valles, con allenamenti alle 10:30 e alle 17:30. Domenico Tedesco sarà a disposizione dei giornalisti alle 12:15 presso il media center della struttura. Questo l'elenco dei convocati di Domenico Tedesco per il ritiro in Alto Adige. Portieri: Franceschelli, Happonen, Pessina, Skorupski. Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Holm, Ilic, Jaber, Miranda, Papazov, Vitík, Zortea. Centrocampisti: Badori, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Pobega. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.

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