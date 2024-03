Acerbi assolto, la moglie Claudia si sfoga: "Adesso sciacquatevi la bocca"

Dopo l'assoluzione da parte del Giudice Sportivo di Francesco Acerbi per i presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus, la moglie del difensore dell'Inter, Claudia Scarpari, si è scatenata sui social. "Ora sciacquatevi la bocca!", ha scritto a commento della notizia sulla pagina 'Chiamarsi Bomber'. Poi Lady Acerbi ha anche mandato un messaggio a chi in questi giorni ha bersagliato con offese lei e la sua famiglia: "Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno".