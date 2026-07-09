Parata da campione: l'ex Inter Toldo sventa un furto di bici in centro a Milano

Raggiunto il giovane all'altezza di corso Vittorio Emanuele II, lo ha disarcionato dalla bicicletta, poi subito restituita al derubato, tra gli applausi dei passanti. "È stato incredibile, - ha detto Toldo - vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato. Poi le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena".