L'EPISODIO

Parata da campione: l'ex Inter Toldo sventa un furto di bici in centro a Milano

L'ex numero uno nerazzurro: "Non ci ho pensato un secondo, l'ho disarcionato e fermato"

09 Lug 2026 - 22:34
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Sventato furto e ladro di biciclette bloccato a Milano grazie all'intervento di Francesco Toldo. Questa sera, poco prima delle 20.00, l'ex numero uno, attuale responsabile del progetto Inter Legends, stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. Toldo lo ha fermato chiedendogli conto di cosa stesse accadendo. La risposta del giovane è stata lapidaria: "Mi ha rubato la bici". Tanto è bastato per far intervenire l'ex portiere che, in divisa da volontario della protezione civile, si è lanciato all'inseguimento del ladro di biciclette.

Raggiunto il giovane all'altezza di corso Vittorio Emanuele II, lo ha disarcionato dalla bicicletta, poi subito restituita al derubato, tra gli applausi dei passanti. "È stato incredibile, - ha detto Toldo - vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto. Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato. Poi le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena". 

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