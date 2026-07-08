L'INCHIESTA

Nuove accuse per Rocchi: spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter

Le gare incriminate comprendono anche Torino-Inter dello scorso aprile

08 Lug 2026 - 08:53
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Non si placano le onde d’urto nel mondo arbitrale e, secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I pm hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga: le partite nel mirino della Procura non sono più le tre della scorsa stagione (Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e il derby di Coppa Italia Inter-Milan del 23 aprile 2025), ma diventano quattro.

La quarta partita sotto lente d'ingrandimento è infatti Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo due mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della Procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani "soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito".

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Rispetto alla prima stesura delle indagini, cambia radicalmente l'accusa di aver "fraudolentemente accettato interferenze al fine di alterare il corretto svolgimento della competizione". Adesso i magistrati ipotizzano il reato di frode sportiva e collocano Rocchi "in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro".

Un asse, secondo i pm, che si muoveva forte di tutele d'alto livello: i dirigenti nerazzurri avrebbero infatti agito "per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina, presidente della Figc", quest'ultimo — lo ricordiamo — già dimessosi di recente dopo la fallita qualificazione della Nazionale ai Mondiali.

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