Nuove accuse per Rocchi: spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter

Non si placano le onde d’urto nel mondo arbitrale e, secondo quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I pm hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga: le partite nel mirino della Procura non sono più le tre della scorsa stagione (Inter-Verona del 3 maggio 2025, Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e il derby di Coppa Italia Inter-Milan del 23 aprile 2025), ma diventano quattro.