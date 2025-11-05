Inter, Kairat senza nulla da perdere: a San Siro con il baby talento che ha stregato Doku e il Chelsea

Nelle precedenti uscite europee il Kairat ha raccolto soltanto un punto, frutto dello 0-0 interno contro i ciprioti del Pafos e delle due goleade subite dello Sporting a Lisbona (4-1) e del Real Madrid a domicilio (0-5). L'entusiasmo con cui arrivano a San Siro a sfidare l'Inter però è altissimo: non solo per l'occasione di calcare un prato prestigioso come quello della Scala del calcio ma anche per il titolo kazako appena conquistato grazie all'1-1 contro i rivali dell'Astana. Il gol decisivo è stato segnato dalla stella della squadra Dastan Satpaev. Classe 2008, il prodotto dell'accademy del Kairat è il giocatore di maggior talento della cenerentola kazaka: in 36 apparizioni tra tutte le competizioni sono 17 gol e 8 assist. Un talento che ruba l'occhio e di cui si sono accorti già tanti colleghi. Il primo è stato Jeremy Doku. L'esterno del City ha sfidato il Kazakistan con il suo Belgio (vincendo 6-0) e nel post partita ha speso parole importanti per Satpaev: "Mi è piaciuto il numero 19, non lo conosco ma quello che ho visto in lui è molto interessante".