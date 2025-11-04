Verso Inter-Kairat Almaty, Chivu: "Lautaro non è un caso, ma deve imparare a sorridere di più"

Pio e Bonny insieme dal 1'?

"La cosa più importante è che ho a disposizione tutti e quattro gli attaccanti. Thuram sta bene, è con noi ed è convocato. Da valutare se giocherà o meno, non serve fretta perché ci è mancato in questo periodo. Chi gioca? Pio e Bonny stanno bene... Io non scelgo mai di risparmiare qualcuno in vista della prossima gara. Io ho 22 giocatori che possono essere titolari come dite voi. Anche chi subentra è importante perché cambia l'inerzia del match. Anche a Verona è andata così. Lautaro non è un caso. Mi basta vedere come lavora. Quando non segna un attaccante, segna un difensore o un centrocampista. Siamo la squadra che segna più di tutti. Subiamo anche più gol? A volte io preferisco vincere 4-3 che 1-0"