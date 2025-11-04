Logo SportMediaset

VERSO INTER-KAIRAT

Inter, Chivu con l'Almaty pensa all'attacco verde: Pio Esposito e Bonny

La possibile formazione dell'Inter in vista della sfida di mercoledì contro il Kairat Almaty

di Redazione
04 Nov 2025 - 14:13

Per l'Inter, come per tutte le squadre impegnate in campo europeo, le partite ravvicinate iniziano a essere numerose e dispendiose, come l'ultima sotto la pioggia di Verona decisa all'ultimo respiro in favore dei nerazzurri da un autogol di Frese. La stanchezza si fa sentire a due partite dalla sosta e Chivu pensa a quali possano essere i migliori undici da schierare nella quarta giornata del girone unico di Champions League contro il Kairat Almaty. 

A protezione di Sommer dovrebbero esserci Bisseck a destra, Carlos Augusto a sinistra e in mezzo uno tra Acerbi e de Vrij. Ma attenzione a possibili sorprese visto che potrebbero anche giocare entrambi se Dimarco riposasse: a quel punto Carlos Augusto in fascia e Acerbi braccetto di sinistra. Akanji ancora a riposo in vista della partita di campionato contro la Lazio.

Con le fasce affidate a Dumfries e Dimarco, la novità potrebbe arrivare in mezzo al campo: Calhanoglu verso un turno di riposo e al suo posto pronto Barella ad agire da metronomo, spostamento che permetterebbe l'inserimento di una mezzala sul centrodestra (Frattesi favorito) mentre dall'altra parte è confermatissimo Zielinski.

Davanti si rivedrà anche Thuram tra i convocati: il francese però troverà spazio nella ripresa, un inserimento graduale per rivederlo titolare contro la Lazio. Dunque chi in attacco? Chivu è stuzzicato dalla coppia giovane Pio Esposito-Bonny anche per dare un po' di riposo a Lautaro Martinez, apparso stanco nelle ultime uscite. Ma quando si parla del capitano, mai dire mai: alla fine potrebbe giocare ancora lui dall'inizio e a quel punto al suo fianco sarebbe favorito l'azzurro.

