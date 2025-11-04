Inter, Chivu con l'Almaty pensa all'attacco verde: Pio Esposito e Bonny

Verona-Inter, le immagini del lunch match
© IPA
© IPA
La possibile formazione dell'Inter in vista della sfida di mercoledì contro il Kairat Almatydi Redazione
Per l'Inter, come per tutte le squadre impegnate in campo europeo, le partite ravvicinate iniziano a essere numerose e dispendiose, come l'ultima sotto la pioggia di Verona decisa all'ultimo respiro in favore dei nerazzurri da un autogol di Frese. La stanchezza si fa sentire a due partite dalla sosta e Chivu pensa a quali possano essere i migliori undici da schierare nella quarta giornata del girone unico di Champions League contro il Kairat Almaty.
A protezione di Sommer dovrebbero esserci Bisseck a destra, Carlos Augusto a sinistra e in mezzo uno tra Acerbi e de Vrij. Ma attenzione a possibili sorprese visto che potrebbero anche giocare entrambi se Dimarco riposasse: a quel punto Carlos Augusto in fascia e Acerbi braccetto di sinistra. Akanji ancora a riposo in vista della partita di campionato contro la Lazio.
Con le fasce affidate a Dumfries e Dimarco, la novità potrebbe arrivare in mezzo al campo: Calhanoglu verso un turno di riposo e al suo posto pronto Barella ad agire da metronomo, spostamento che permetterebbe l'inserimento di una mezzala sul centrodestra (Frattesi favorito) mentre dall'altra parte è confermatissimo Zielinski.
Davanti si rivedrà anche Thuram tra i convocati: il francese però troverà spazio nella ripresa, un inserimento graduale per rivederlo titolare contro la Lazio. Dunque chi in attacco? Chivu è stuzzicato dalla coppia giovane Pio Esposito-Bonny anche per dare un po' di riposo a Lautaro Martinez, apparso stanco nelle ultime uscite. Ma quando si parla del capitano, mai dire mai: alla fine potrebbe giocare ancora lui dall'inizio e a quel punto al suo fianco sarebbe favorito l'azzurro.
© IPA
© IPA