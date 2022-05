Inter, Inzaghi sorride: Barella ha lavorato con la squadra

INTER

Il centrocampista ha riassorbito la botta al ginocchio rimediata nel finale di partita a Udine. Bastoni lavora per rientrare contro la Juve

Buone notizie per l'Inter dall'allenamento mattutino ad Appiano. Nicolò Barella ha lavorato con il resto della squadra dopo la botta al ginocchio destro che lo aveva costretto a lasciare il campo di Udine qualche minuto prima del triplice fischio. A questo punto aumentano le possibilità che il centrocampista sia regolarmente in campo nell'anticipo di venerdì a San Siro contro l'Empoli. Già uscendo dalla Dacia Arena, Barella aveva rassicurato i tifosi sulle sue condizioni. Getty Images

Contro i toscani di Andreazzoli resterà ancora fuori Alessandro Bastoni, rimasto in panchina nel recupero di Bologna e fuori causa nella trasferta di Udine per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Il difensore punta al rientro in vista della finale di Coppa Italia contro la Juve, in programma mercoledì 11 maggio all'Olimpico di Roma.