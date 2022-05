Inter, Barella tranquillizza i tifosi dopo l'Udinese: "Sto bene"

SOSPIRO DI SOLLIEVO

Nulla di grave per il centrocampista uscito anzitempo per un botta al ginocchio destro

L'Inter tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Nicolò Barella, uscito claudicante nel finale del match con l'Udinese per una botta al ginocchio destro. Dopo le rassicurazioni di Simone Inzaghi nella conferenza post partita ("sembrerebbe solo una forte contusione, i medici mi hanno tranquillizzato. Incrociamo le dita"), sono arrivate anche quelle del diretto interessato. Lasciando la Dacia Arena, infatti, il centrocampista si è fermato per alcuni selfie con i tifosi e a chi gli chiedeva come stesse, ha risposto con un confortante "Sto bene".

Solo un grande spavento per Barella e per tutto l'ambiente nerazzurro, che non può prescindere dal suo motorino di centrocampo per questo incandescente finale di stagione. Ci sono, infatti, ancora tre gare per provare a superare nella volata scudetto il Milan (contro Empoli, Cagliari e Sampdoria) e la finale di Coppa Italia contro la Juve di settimana prossima.