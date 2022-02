Inter, Inzaghi: "Non riusciamo più a segnare, ma torneremo alla vittoria"

QUI INTER

"Siamo delusi dal risultato, la prestazione c'è stata ma in campionato non si vince da tanto"

Simone Inzaghi analizza a fine partita il deludente pareggio contro il Genoa. "Normale che il risultato ci lascia l'amaro in bocca. Potevamo approcciarla meglio, sapevamo di trovare una squadra in salute che ci ha creato qualche problema nei primi 20' poi avremmo meritato di più - ha detto il tecnico a Sky Sport -. Abbiamo tirato 20 volte in porta, non riusciamo a fare gol. Dobbiamo fare meglio ma non dobbiamo abbatterci. Siamo delusi dal risultato, la prestazione c'è stata ma in campionato non si vince da tanto, dobbiamo tornare alla vittoria". L'Inter non sa più vincere: 0-0 col Genoa





































































L'attacco si è inceppato. "Io penso che lo sviluppo del gioco in questa partita non fosse semplicissimo ma abbiamo tirato tante volte in porta, prendendo anche una traversa. In altre occasioni sarebbero stati gol, ora non basta quello che facciamo per segnare e vincere le partite che prima vincevamo sempre".

Inzaghi conosce solo una ricetta. "Dobbiamo lavorare, oggi abbiamo tirato 14 corner e nelle prime partite ogni 5-6 calci d'angolo facevamo gol. Stasera abbiamo preso una traversa. Stiamo analizzando questo momento con serenità, torneremo presto alla vittoria. Stiamo cercando di migliorare quotidianamente, questa partita siamo riusciti a prepararla in quattro giorni. Ci manca il guizzo che prima trovavamo, in questo momento gira così. Dobbiamo essere bravi a indirizzare le gare, in questo momento gli episodi non ci vengono incontro. Onore al Genoa per l'ottima partita ma noi avremmo meritato di più. Spiace per i tifosi che ci hanno sostenuto fino al 95esimo ma devono essere orgogliosi per quanto fatto in questa stagione: abbiamo vinto la Supercoppa, siamo agli ottavi Champions e in Serie A siamo in vetta da ottobre. Dobbiamo lavorare, presto torneranno le vittorie".

Ora c'è il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia: Lautaro sarà titolare. "Io penso di sì, però al di là delle scelte dico che Skriniar ha giocato sempre e oggi aveva bisogno di un turno di riposo. Alterno dove posso, poi un uomo in più o in meno non fa differenza. Lavorando come in questa settimana torneremo a vincere".

