Serie A: Genoa-Inter 0-0, i nerazzurri mancano l'aggancio al Milan

Continua il momento no dell'Inter, che a Marassi non va oltre lo 0-0 con il Genoa e manca l'aggancio in vetta al Milan, sempre avanti di due punti: nelle ultime 6 giornate i nerazzurri hanno vinto solo una volta. Nel primo tempo le occasioni migliori sono per Calhanoglu e Gudmundsson, con l'islandese che si divora il gol del vantaggio. Nella ripresa la squadra di Inzaghi preme, ma senza fortuna: al 62' il colpo di testa di D'Ambrosio prende in pieno la traversa. Per il Grifone, che non vince da 24 giornate, è il quinto pareggio di fila: la classifica è sempre più preoccupante.

Getty Images