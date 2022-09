Inter, Inzaghi: "A Udine ci attende una gara molto impegnativa"

L'Inter va a Udine con l'obiettivo di provare ad approfittare di Milan-Napoli per accorciare su due delle rivali per lo scudetto. Ma Simone Inzaghi sa che la trasferta friulana nasconde parecchie insidie, visto il momento che stanno vivendo i bianconeri. "Arriviamo da due vittorie consecutive, ma sappiamo che, giocando ogni tre giorni ,non è semplice. Ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene", ha detto l'allenatore nerazzurro alla tv del club.