Inter, si ferma Calhanoglu: distrazione al flessore della coscia sinistra

Dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen, l'Inter si prepara ad affrontare l'Udinese in campionato, ma per la gara contro i bianconeri Simone Inzaghi dovrà fare sicuramente a meno di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è stato infatti costretto a interrompere anzitempo l'allenamento di giovedì a causa di un problema muscolare. "Hakan Calhanoglu si è sottoposto quest'oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano – si legge in un comunicato dell’Inter -. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra". "Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana", si legge ancora nella nota.