Inter, infortuni per de Vrij e Calhanoglu: da valutare per il Venezia

Le speranze si chiamano invece Thuram, Acerbi e Pavard. L'attaccante francese, tenuto precauzionalmente in panchina contro il Milan per la lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra accusata contro l'Atalanta, dovrebbe recuperare anche se in un momento così delicato della stagione ogni situazione fa storia a sé. I due difensori erano rimasti in Italia per poter puntare alla convocazione proprio per il Venezia e il loro recupero sarebbe fondamentale per dare manforte alla difesa, dove Bastoni e Bisseck avrebbero bisogno di tirare il fiato: senza di loro possibile arretramento di Carlos Augusto braccetto sinistro con il difensore azzurro centrale e il tedesco braccetto di destra.