Torino, Vanoli sorride: recuperati Ricci e Vlasic

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha ricevuto buone notizie dall'infermeria: capitan Ricci ha smaltito gli acciacchi ed è pronto a guidare la mediana anche a Napoli, così come Vlasic ha recuperato dai problemi al polpaccio e tornerà almeno nell'elenco dei convocati. Sono le novità arrivate all'antivigilia della trasferta in Campania, poi ci sarà un cambio nella lista dei 'cattivi': Coco torna a disposizione dopo il turno di stop e Gineitis invece sarà costretto a saltare un turno. Così i dubbi principali di Vanoli riguardano la trequarti: Elmas è sicuro del posto alle spalle di Adams, Casadei può nuovamente agire qualche metro più avanti con Ricci e Linetty a centrocampo e il tecnico sta sperimentando la soluzione di Pedersen esterno alto e Walukiewicz terzino per avere più copertura sulla destra.