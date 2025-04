Inter, Inzaghi ordina zero alibi e concede riposo: il fattore mentale per rialzarsi subito

Uno 0-3 nel derby può lasciare scorie, può perfino far pensare che la stagione sia ormai indirizzata verso quegli zeru titoli tanto temuti dai tifosi ma il grosso della stagione è ancora lì, tutto da prendere. In campionato c'è stato l'aggancio, vero, ma il Napoli visto nelle ultime gare è tutt'altro che irresistibile (anche se il calendario è più favorevole a Conte), e in Champions non bisogna dare nulla per scontato - vedi i tanti pronostici catastrofisti prima del Bayern - soprattutto in una semifinale. Dopo tutta questa fatica, sarebbe un peccato almeno non provarci: zero alibi, come dice Inzaghi, nelle ultime sette (o magari) otto partite perché se una sconfitta porta con sé dubbi e paura, una vittoria porta entusiasmo e il match con la Roma di domenica è l'occasione migliore per cambiare l'umore.