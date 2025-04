Serie A donne: Fiorentina piega la Juve campione, poker Inter al Milan

Due gli anticipi giocati nel venerdì dell'ottava giornata di Poule Scudetto della Serie A eBay 2024/25. Il lunch match sorride totalmente alla Fiorentina, che batte 3-1 la Juventus e tiene vive le sue speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Decisivi i due gol di Janogy - giocatrice che ha siglato più marcature multiple in campionato dal 2023/24 (sei, una tripletta e cinque doppiette) - e il rigore trasformato da Severini, ma anche e soprattutto le parate di una magnifica Durante. Viola che, salendo a 38 punti, si porta così a -3 in classifica dalla Roma. Nel secondo anticipo di giornata, l'Inter doma 4-1 il Milan e si prende l'aritmetica certezza del 2° posto in questa Serie A. Milinkovic apre le marcature - la classe 2004 è, tra i difensori, la più giovane giocatrice con almeno due gol nei cinque principali campionati europei in corso -, Ijeh firma l'1-1 su rigore ma poi è monologo nerazzurro con gol di un'ottima Polli e Wullaert, quest'ultima autrice di una doppietta. Nerazzurre al terzo successo di fila in Serie A e salite a 48 punti in classifica, ossia irraggiungibili da tutte le inseguitrici quando mancano due sole giornate al termine della Poule Scudetto.