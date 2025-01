Inter, Inzaghi: "Complimenti al Milan. Una sconfitta dolorosa, ma questa squadra si è sempre rialzata"

Simone Inzaghi si lecca le ferite dopo la clamorosa sconfitta in rimonta subita in Supercoppa Italiana per mano del Milan. "Bisogna fare i complimenti al Milan che non ha mai mollato ed è rimasto in partita nonostante i due gol di svantaggio - ha detto ai microfoni di 'Supercoppa Live' in diretta su Canale 5 - Poi chiaramente sull'azione del 2-1 abbiamo perso una palla quando dovevamo controllare. Potevamo andare sul 3-1, ma Maignan è stato bravo su Carlos e Dumfries, poi abbiamo preso il gol del 2-2 e l'abbiamo persa. È una sconfitta che fa male, torniamo a casa con tanta delusione. Sul 2-0 dovevamo gestirla meglio, ma questa squadra si rialzerà come successo negli ultimi tre anni e mezzo. Brucia, ma bisognerà ripartire nel modo migliore".