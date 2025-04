Coppa del Re, Real Madrid: "Mai pensato al ritiro da finale, valori del calcio prevalgono"

La finale di Coppa del Re di domani sera tra Barcellona e Real Madrid si giocherà. Lo assicura il Real Madrid in una nota pubblicata sui suoi canali ufficiali pochi minuti fa dopo il caos provocato dalle dichiarazioni dell'arbitro designato per domani che aveva lamentato pressioni indebite da parte della Real Madrid Tv, e la presa di posizione di 'blancos' che aveva chiesto alla Rfef di intervenire. Nel comunicato - il secondo della serata - il Real ha assicurato di "non aver mai pensato di rinunciare a giocare la finale di domani" e che le dichiarazioni degli arbitri "non possono macchiare un evento sportivo di portata mondiale che vedranno centinaia di milioni di persone". Secondo quanto riporta il sito spagnolo 'As', il presidente della Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha interrotto la cena ufficiale della finale della Copa del Rey per mettersi in contatto con i dirigenti del Real Madrid. Secondo fonti federali, la Federazione ha riconosciuto privatamente l'intempestività delle dichiarazioni di De Burgos Bengoetxea e in particolare di González Fuertes.