L'Inter e la favola dei 22 titolari: cosa insegna il derby (ma non solo)

L'Inter ha la rosa più forte della Serie A? Sì: al netto di monte ingaggi, costo totale dei cartellini e spese sul mercato, lo ha dimostrato nelle ultime stagioni e, a parte qualche fisiologica voce fuori dal coro, in pochi pensano il contrario. L'Inter ha 22 titolari? Ecco, questo può essere discorso di maggior dibattito. La dimostrazione plastica del ragionamento si è vista ampiamente nel derby di Supercoppa: esce Calhanoglu, entra Asllani che, al netto delle colpe complessive che tanto piace sottolineare agli allenatori per de-responsabilizzare i singoli, è stato sicuramente tra più deludenti e determinanti nel comeback del Milan. E potremmo parlarne anche per Mkhitaryan-Zielinski (anche per parare le prime critiche alle nostre parole: poteva entrare il polacco invece dell'albanese per Calha? Sì ma prima o poi l'ex Empoli avrebbe comunque preso il posto dell'armeno. E che dire di Frattesi che secondo radiomercato vorrebbe partire subito...), per Thuram-Taremi che è vero che ha segnato ma priva la squadra di movimenti, fiammate e profondità che solo il francese - nel discorso inseriamo anche Arnautovic e Correa, ovviamente, non puntiamo il dito solo contro l'iraniano - può dare. E poi la grande prorompenza fisica di Bisseck che spesso si accompagna ad amnesie e letture difensive ancora da affinare, cose in cui Pavard è sopraffino. E che dire della sproporzione nel cambio Dimarco-Carlos Augusto, con la sfortuna - per il brasiliano - di avere di fronte uno dei terzini top in Europa...