Coppa Italia, Inter-Milan 0-3: Jovic-Reijnders regalano la finale a Conceiçao

• Il Milan ha vinto tre derby contro l’Inter in una singola stagione considerando tutte le competizioni solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2004/05 e il 1971/72.

• Il Milan disputerà due finali in una stessa stagione (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) per la prima volta dal 2007/08 (Supercoppa Europea vs Siviglia e Mondiale per Club vs Boca Juniors, entrambe vinte con Carlo Ancelotti in panchina).

• L’Inter ha perso due gare di fila considerando tutte le competizioni (vs Bologna e Milan) per la prima volta da aprile 2023 (contro Juventus e Fiorentina in campionato, due sconfitte per 1-0).

• Luka Jovic ha segnato tre gol nelle ultime cinque presenze tra tutte le competizioni (vs Fiorentina, Napoli e Inter), per il serbo tante reti quante quelle messe a segno nelle precedenti 20 (tre appunto).

• Il Milan disputerà la finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2017/18.

• Solo la Roma (25) ha colpito più legni dell’Inter (23) tra le formazioni di Serie A in questa stagione tra tutte le competizioni.

• Tre delle ultime cinque reti subite dall’Inter tra tutte le competizioni sono arrivate di testa (Roberto Piccoli in Serie A, Eric Dier in Champions League e Luka Jovic in Coppa Italia) tanti gol subiti con questo fondamentale quanti i precedenti 34.

• Luka Jovic è il primo giocatore del Milan a segnare una doppietta contro l’Inter tra tutte le competizioni da Rafael Leão, il 3 settembre 2022 in Serie A.

• Tijjani Reijnders è il centrocampista di Serie A che ha segnato più reti tra tutte le competizioni in questa stagione: 15.

• L'Inter non perdeva più di una partita in una singola stagione con almeno 3 gol di scarto (0-3 vs Fiorentina in Serie A e Milan in Coppa Italia) dal 2018/19 (1-4 vs Napoli e Atalanta in Serie A).

• L’Inter è stata eliminata in una semifinale di Coppa Italia (vs Milan) per la prima volta dal 2020/21 (vs Juventus in quel caso).

• Il Milan ha vinto un derby in casa dell’Inter senza subire gol tra tutte le competizioni (3-0) per la prima volta dal novembre 2010 (1-0 in Serie A in quel caso con Max Allegri in panchina).

• L’Inter ha perso con almeno tre reti di scarto un derby contro il Milan tra tutte le competizioni per la prima volta dal 31 gennaio 2016 (0-3 in Serie A in quel caso).

• Solo Inter (16) e Lazio (13) hanno segnato più gol sugli sviluppi di corner rispetto al Milan tra le formazioni di Serie A in questa stagione (10, come Atalanta e Fiorentina).

• Considerando le ultime due stagioni (dal 2023/24), solo la Fiorentina (36) ha segnato più gol di testa rispetto al Milan tra le formazioni di Serie A tra tutte le competizioni (33).