Inter, Marotta: "Giusto chiedere il rinvio ma non c'erano altre date possibili"

Il presidente Simonelli e l'ad De Siervo, però, hanno rimandato al mittente la proposta perché avrebbe impattato troppo pesantemente sulla volata scudetto. Senza contare che qualcuno ha fatto notare come Bastoni e Mkhitaryan avrebbero scontato il loro turno di squalifica contro il Verona e non contro la Roma. In realtà un caso identico si è verificato proprio in questa stagione e a beneficiarne, suo malgrado, fu il Napoli oggi rivale dei nerazzurri per il titolo tricolore. Il Milan, infatti, fu costretto a rinunciare a Theo Hernandez e Reijnders contro gli azzurri quando invece avrebbero dovuto saltare per squalifica la precedente sfida con il Bologna. Sfida non giocata come da calendario e rinviata per motivi di sicurezza causa maltempo.