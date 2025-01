Finale Supercoppa Italiana, Inter-Milan 2-3: i rossoneri trionfano con una clamorosa rimonta

• Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana per l’8ª volta nella sua storia, eguagliando proprio l’Inter al 2° posto nell’albo d’oro – prima la Juventus a quota 9 trofei vinti.

• Sérgio Conceição è l’allenatore del Milan che ha impiegato meno partite (due) per vincere un trofeo nella storia del club rossonero tra tutte le competizioni dal 1929/30; fin qui il record apparteneva a Vincenzo Montella (al 18° match vinse la Supercoppa Italiana nel dicembre 2016).

• Sérgio Conceição è il primo allenatore straniero a vincere un trofeo alla guida del Milan tra tutte le competizioni a partire da Nils Liedholm nel 1978/79 (uno Scudetto in quel caso).

• Il Milan ha vinto un derby contro l’Inter dopo essere andato in svantaggio per due gol tra tutte le competizioni per la prima volta dal 21 febbraio 2004 in Serie A in quel caso (gol di Tomasson, Kakà e Seedorf per i rossoneri in rimonta dopo le reti di Stankovic e Cristiano Zanetti per i nerazzurri).

• Sérgio Conceição è il quinto allenatore straniero a vincere la Supercoppa Italiana - dopo Rafael Benítez, José Mourinho, Sven-Göran Eriksson e Vujadin Boškov - il 1° straniero a riuscirci alla guida del Milan nel torneo.

• Quello di Tammy Abraham è solo il secondo gol del Milan dal minuto 90 in Supercoppa Italiana, dopo quello di Marco van Basten il 14 giugno 1989 contro la Sampdoria.

• Theo Hernández è il 1° difensore del Milan a segnare nella storia della Supercoppa Italiana.

• Christian Pulisic (10 reti in 22 match) è il miglior marcatore del Milan in questa stagione tra tutte le competizioni.

• Christian Pulisic (10 gol in 22 match nel 2024/25) ha raggiunto la doppia cifra di reti in entrambe le stagioni con la maglia del Milan tra tutte le competizioni (15 gol in 50 partite nel 2023/24), in carriera in precedenza ci era riuscito solo nel 2019/20 (11 gol con il Chelsea).

• Christian Pulisic è solo il secondo giocatore a segnare almeno due gol con il Milan in una singola edizione della Supercoppa Italiana, dopo Andriy Shevchenko il 21 agosto 2004 (tripletta vs Lazio).

• Lautaro Martínez ha segnato quattro gol nella Supercoppa Italiana, eguagliando Paulo Dybala al 1° posto dei migliori marcatori nella storia del torneo.

• Lautaro Martínez ha segnato nove gol contro il Milan tra tutte le competizioni, solo Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) hanno realizzato più reti con la maglia dell’Inter nella storia dei derby di Milano.

• Solo contro Cagliari e Salernitana (10 gol ad entrambe) Lautaro Martínez ha segnato più reti che contro il Milan (nove) con la maglia dell'Inter tra tutte le competizioni.

• Mehdi Taremi è il primo giocatore asiatico a segnare nella storia della Supercoppa Italiana.

• Secondo gol di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni, il primo era arrivato lo scorso 1° ottobre in Champions League contro la Stella Rossa.

• Il Milan ha schierato una formazione con 11 giocatori stranieri titolari in un derby contro l'Inter per la prima volta nella sua storia tra tutte le competizioni.