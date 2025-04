Inter: con la Roma tocca a Frattesi e Carlos Augusto. Dumfries e Zielinski verso la convocazione

Dopo la sconfitta con il Bologna che ha complicato la corsa scudetto, l'eliminazione dalla Coppa Italia ha mandato in frantumi il sogno Triplete dell'Inter. Inzaghi, però, non ha nemmeno il tempo di leccarsi le ferite che già domenica è atteso da un'altra gara fondamentale, contro la Roma, preludio all'appuntamento dell'anno contro il Barcellona. In palio una bella fetta di scudetto e di finale di Champions. In pochi giorni i nerazzurri si giocano l'intera stagione, con il sogno Triplete che potrebbe trasformarsi in incubo zero titoli.