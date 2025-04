Inter, triplete sfumato nel segno del tre: il ko nel derby può essere una mazzata

Non tanto per mancanze in campo dei nerazzurri, che hanno dominato nella prima mezz'ora contro il Milan per poi andare all'arrembaggio e subire gol in quelle che forse sono state le uniche occasioni per i rossoneri. Ma è la reazione, quella che ha contraddistinto spesso l'Inter in questa stagione, che è mancata. Un segnale che potrebbe essere preoccupante in vista del finale di stagione che potrebbe portare al double, ma anche concludere con zero tituli, di mourinhana memoria.