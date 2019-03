Inter, Icardi ha lavorato con il gruppo ad Appiano

21/03/2019

Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo per riprendere la preparazione con l'Inter dopo oltre un mese: l'attaccante ha svolto assieme ai compagni la fase di riscaldamento per poi scendere in campo con un preparatore per iniziare un lavoro personalizzato finalizzato al recupero della migliore condizione fisica. Un rientro ma non documentato visto che da Appiano Gentile non sono arrivate foto dell'ex capitano con i compagni o del suo lavoro in campo.