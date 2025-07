Bologna domani in ritiro, Dallinga e Odgaard ancora in recupero

Inizierà domani l'attività del Bologna per la stagione 2025-26: la squadra si ritroverà al centro tecnico Niccolò Galli alle 20 per cenare insieme, mentre domenica alle 17:30 svolgerà il primo allenamento sul campo. Questi i ragazzi che saranno al lavoro agli ordini di Vincenzo Italiano: Happonen, Pessina, Ravaglia, Skorupski; Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Ilic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch, Vitik; Aebischer, El Azzouzi, Ferguson, Freuler, Moro; Cambiaghi, Castro, Dominguez, Ebone, Immobile, Karlsson, Ndoye, Orsolini. Nella giornata di martedì si unirà al gruppo Fabbian. Dallinga e Odgaard termineranno il percoro di recupero a Bologna in questo fine settimana e poi parteciperanno al ritiro di Valles coi compagni.