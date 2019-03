Inter, Icardi e il colloquio con Zhang: "Un'umiliazione inutile togliermi la fascia"

21/03/2019

"Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, ho il 97,5% di partecipazione agli allenamenti, nessuno si è mai lamentato della mia professionalità né del mio comportamento; togliermi la fascia è stata una umiliazione inutile". Queste le parole, riportate da 'Repubblica', pronunciate da Mauro Icardi in occasione del faccia a faccia con il presidente dell'Inter Steven Zhang alla vigilia del derby e decisivo per il ritorno in gruppo dell'attaccante.