Inter, i torti arbitrali nel mirino di Simone Inzaghi

Com'è cambiata la musica da Inter-Napoli a Milan-Inter. Se a novembre era stato Antonio Conte a lamentarsi, in modo sottile, degli arbitri in quella che era già la corsa scudetto contro i nerazzurri (nel mirino il rigore assegnato alla sua ex squadra: "Così si creano retropensieri" aveva detto), questa volta è stato Simone Inzaghi ad alzare la voce per difendere la sua Inter. La goccia che ha fatto traboccare il vaso del tecnico è il mancato fischio, in campo come del VAR, nel derby per l'intervento in area di Pavlovic su Thuram: "Un brutto episodio, ultimamente sta capitando spesso".