Inter, Marotta: “Rigore negato? Evitiamo ogni polemica. Rammarico? Si accetta sempre tutto”

A margine dell'Assemblea elettiva della Figc che ha confermato ai vertici della Federcalcio il presidente uscente Gabriele Gravina, il presidente dell'Inter Beppe Marotta, rieletto consigliere federale, è tornato a parlare con i cronisti presenti del derby di ieri sera, spegnendo sul nascere ogni accenno polemico: “Rigore negato a Thuram? Evitiamo ogni polemica. Non lasciamo spazio al rammarico, né per il risultato né per il rigore, nel calcio si accetta sempre tutto”.