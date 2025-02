Inter, Simone Inzaghi: "Speravo in un altro calendario, mi aspetto qualcosa dal mercato"

Tornando al calendario, in che senso vi aspettavate un'altra data per il recupero di Firenze?

Pensavo che a febbraio ci si potesse allenare con più serenità invece col recupero di Firenze e la Coppa Italia non posso dare il giusto riposo ai giocatori, che se lo meritavano. Ho saputo che tutti in Lega erano d'accordo per giocare nella prima data disponibile visto che sia che noi che loro siamo già qualificati: prima non lo sapevo, ci adeguiamo. Il calendario è giusto per come è stato fatto solo che, dovendo giocare giovedì a Firenze e col conseguente spostamento del match successivo da domenica a lunedì, i giocatori dovranno allenarsi sempre, dopo 16 partite in due mesi volevo dargli un paio di giorni di riposo. Nessun problema.