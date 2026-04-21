Sucic, Calha e... Thuram: le tre carte di Chivu per la pazza Inter che vuole il double

Poi, ovviamente c’è lui: Hakan Calhanoglu. Ok il gol fuori area, ci ha abituati così e si era riscaldato anche contro la Roma due settimane fa. Però segnare di testa, in inserimento, dimostra quando il turco sia leader di questa squadra e capisca i momenti chiave delle sfide. A Roma inseguirà la terza Coppa Italia, sempre con i nerazzurri, mentre tra qualche settimana è pronto a cucirsi il secondo scudetto.